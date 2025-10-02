Demokrat Parti (DP) Girne İlçe Başkanlığı, İlçe Başkanı Harun Demir önderliğinde anlamlı bir Cumhurbaşkanlığı Dayanışma Gecesi düzenledi. Girne’de büyük bir katılım ve coşku ile gerçekleşen etkinlik, partililere duygu dolu anlar yaşattı.

Açılış konuşmasında örgütlenmenin önemine değinen İlçe Başkanı Harun Demir, “İki devletli çözüm vizyonuna mutlak desteğimizi yineliyor, Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ersin Tatar’ın yanında tüm gücümüzle duruyoruz” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar ise Girne buluşmasının dayanışma gecelerinin ikinci durağı olduğunu belirterek, etkinliğin bir seferberlik ruhu ile gerçekleştiğini vurguladı. DP’nin büyüyen üye tabanı ve güçlenen altyapısıyla Ersin Tatar’ı yeniden Cumhurbaşkanlığı’na taşıyacak iradeye sahip olduğunun altını çizdi. Türkiye ile olan sarsılmaz bağa ve iki devletli çözüm vizyonuna da dikkat çekti.

Gecede en büyük alkışı alan konuşma ise Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’na aitti. Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşit egemen devlet anlayışı etrafında birleşildiğini belirterek, iki devletli çözüm yolundaki kararlılığı yineledi.

Etkinliğin en coşkulu anı ise Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar’ın sahneye çıkışı oldu. Partililer tarafından yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Tatar, alkışlarla sürdürülen konuşmasını samimi kucaklaşmalarla tamamladı.

Girne’de düzenlenen bu buluşma, Demokrat Parti’nin örgütsel gücünü ve halkın birlik beraberlik ruhunu bir kez daha ortaya koydu.