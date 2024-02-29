Polis Basın Subaylığı, dün polis ekipleri tarafından Yeniboğaziçi, Alsancak ve İskele-Boğaz Anayolu’nda yapılan denetimlerde uyuşturucu tasarrufundan 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada, Yeniboğaziçi’nde dün saat 14.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, İ.D.’nin (E-36) üzerinde sentetik cannabinoid içeren 17 kağıdın tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, şahsın tutuklandığı, kağıtların emare olarak alındığı kaydedildi.

- Üzerinde uyuşturucu bulunan şahsın evinde yapılan aramada da madde tespit edildi

Alsancak’ta ise dün saat 21.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından N.D.E.’nin (E-25) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri tespit edilerek, emare olarak alındı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, sözkonusu şahsın Alsancak’taki evinde yapılan aramada ise, yaklaşık 2 gram ağırlığında daha hintkeneviri edilerek emare olarak alındı ve şahıs tutuklandı.

- Trafikten men edilen araçta yolcu olarak bulunan şahıs üzerinde uyuşturucu bulundu

İskele-Boğaz Anayolu’nda polis ekipleri tarafından dün saat 18.00 sıralarında yapılan trafik kontrolü sırasında, trafik suçundan dolayı trafikten men edilen bir araçtaki yolcuda uyuşturucu madde tespit edildi.

Polis açıklamasında, araçta yolcu olarak bulunan C.L.E.’nin (K-34) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 0.1 gram ağırlığında uyuşturucu madde ve içinde uyuşturucu madde kalıntısı saptanan iki adet cam pipo tespit edilerek, emare olarak alındı ve adı geçen şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, 3 olaya ilişkin soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.