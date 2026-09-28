Komedyen Deniz Göktaş, 88 gün sonra bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakim, Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya platformlarında yayınladığı videolara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle tutuklanan Deniz Göktaş, bugün hakim karşısına çıktı.

Duruşma, İstanbul 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma salonunda görüldü.

-Savcı hem ceza hem tahliye istedi

NTV’nin aktardığına göre duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Göktaş hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret”, “basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini istedi.

-Tahliye kararı

Göktaş’ın, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

“Suçu ve suçluyu övme” suçundan beraat eden Göktaş’ın, hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.