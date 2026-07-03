Komedyen Deniz Göktaş, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Dini değerleri aşağılama” suçlamalarıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, komedyen Deniz Göktaş hakkında "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Yurt dışında tatilde bulunan Göktaş, dün dönüşünde havalimanında gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Göktaş, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılıkta ifade veren Göktaş, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Göktaş'ın tutuklanmasına karar verdi.