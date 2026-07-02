Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen Madımak olayının üzerinden tam 33 yıl geçti. Ateşe verilen Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler her yıl oluğu gibi bu yıl da unutulmadı.

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Pir Sultan Abdal Kültür Şenlikleri kapsamında birçok sanatçı, yazar ve düşünce insanı etkinliklere katılmak üzere kente davet edilmişti.



Ancak aynı gün, şehirde toplanan kalabalık bir grup, etkinliklerde yer alan konukların konakladığı Madımak Oteli’ni hedef aldı.

Çıkan olaylar sırasında otel kuşatıldı ve ardından ateşe verildi.

Yaşanan trajik olaydan iki gün önce Sivas’ta dağıtılan bir bildiri, 2 Temmuz'da yaşanacakların doğrudan habercisi olmasa da, tehlikenin yaklaştığını gösteren önemli bir işaretti. Bu bildiride, etkinliklere katılan isimlerden biri Aziz Nesin’in o dönem başyazarlığını yaptığı Aydınlık gazetesinde yayımlanan Salman Rüşdi’ye ait Şeytan Ayetleri kitabına atıfta bulunuluyor ve Nesin hedef gösteriliyordu.

Gerilimi tırmandıran bu söylemler, sonrasında yaşanacak trajik olayların zeminini hazırlamıştı.