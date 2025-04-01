Bölge denizlerinde bugün fırtınamsı rüzgar etkili oluyor.

Meteoroloji Dairesi, sabah 06.00’dan itibaren bölge denizlerinde Taurus’ta kuzey ve doğu; Batı Taurus’ta güney ve doğu yönlerden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek 7 kuvvetinde ve fırınamsı rüzgar şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu.

Fırtınamsı rüzgarın gece 22.00’ye kadar sürmesi bekleniyor.

-Bugün yer yer sağanak bekleniyor

Öte yandan Meteoroloji Dairesi dün yayımladığı raporda, yağışlı havanın hafta sonuna kadar devam edeceğini duyurmuştu.

En yüksek hava sıcaklığının 21-24 derece dolaylarında seyredeceği hafta boyunca bugün yer yer sağanak, yarın gök gürültülü sağanak, perşembe hafif sağanak, cuma sağanak beklenirken, diğer üç gün ise parçalı bulutlu geçecek.