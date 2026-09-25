Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, mevcut gidişattan memnun olmayan seçmenlerden “ödünç oy” istediklerini, bu oyların karşılığını veremezlerse seçmenlerin gereğini yapacağını söyledi.

TAM Parti’den yapılan açıklamaya göre, Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay’ın canlı yayın konuğu olan Denktaş, partisinin adaylarının hazır ve sahada olduğunu, seçim çalışmalarını sürdürdüğünü, köylerde ve kahvehanelerde vatandaşlarla buluştuklarını söyledi. Denktaş, “TAM Parti bu seçimin sürprizi olacak.” ifadesini kullandı.

“Gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Halkımız artık bu sistemsizlikten bıktı, bir çıkış yolu arıyor.” diyen Serdar Denktaş, büyük bir sorumsuzluk dönemi yaşandığını savundu; kamp oluşturarak oy rantı sağlamaya çalışan siyasi partileri eleştirdi. Söz konusu partilere “gelin en azından bazı ortak noktalarda buluşalım.” dendiğinde olumlu bakılmadığını belirten Denktaş, partisinin farkının bu kamplaşma tartışmalarının dışında olarak, vatandaşın kronikleşmiş sorunlarına çareler üretmek olduğunu söyledi.

Seçime katılmayacakları yönündeki iddialara da yanıt veren Denktaş, “Biz sadece bir yıllık bir parti değiliz. Biz 32 yıl + 1 yıllık bir partiyiz.” diyerek siyasi deneyimine işaret etti.

Denktaş, TAM Parti’nin ekonomik sorunlara çözüm üretmeyi amaçladığını söyleyerek, “son yıllarda atılan yanlış adımların değiştirilmesiyle devlet gelirlerinin artırılabileceğini” kaydetti.