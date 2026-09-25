Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının düşeceğini, pazar ve pazartesi günleri ise sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nin 26 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge, serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28-31, sahillerde 27-30 ve dağlık kesimlerde 23-26; en düşük hava sıcaklığı ise; iç kesimlerde 15-18, sahillerde 19-22 ve dağlık kesimlerde 14-17 derece dolaylarında olacak.

Hava periyot boyunca genellikle bulutlu olacak, pazar günü doğu kesimlerde yer yer kısa süreli hafif, pazartesi günü ise yer yer sağanak bekleniyor.

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Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, pazartesi günü yer yer fırtınamsı esecek.