Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının düşeceğini, pazar ve pazartesi günleri ise sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nin 26 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge, serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28-31, sahillerde 27-30 ve dağlık kesimlerde 23-26; en düşük hava sıcaklığı ise; iç kesimlerde 15-18, sahillerde 19-22 ve dağlık kesimlerde 14-17 derece dolaylarında olacak.

Hava periyot boyunca genellikle bulutlu olacak, pazar günü doğu kesimlerde yer yer kısa süreli hafif, pazartesi günü ise yer yer sağanak bekleniyor.

Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, pazartesi günü yer yer fırtınamsı esecek.