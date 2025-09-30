Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş birliğinde "Deprem Dirençli Kıbrıs Söyleşisi" yapılıyor.

KTİMB’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ın depremselliği ve depreme dayanıklı yapılar, Türkiye’den Yer Bilimci ve Deprem Uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi, Deprem Dirençli Yapılar Uzmanı Dr. Fatih Sütçü’nün sunumu ile masaya yatırılacak.

Acapulco Resort Hotel’de, 6 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek olan ‘Deprem Dirençli Kıbrıs Söyleşisi’nde Prof. Dr. Naci Görür, dünyanın farklı bölgelerindeki bilimsel çalışmaları ve Türkiye’deki tecrübeleri ışığında Kıbrıs’ın depremselliğine dair değerlendirmelerini paylaşırken, Dr. Fatih Sütçü de, inşaat mühendisliği ve yapı güvenliği perspektifinden ‘deprem dirençli yapılar’ üzerine, katılımcılara bilgi verecek.

Söyleşi, pazartesi 12.30-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Yer Bilimci -Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, saat 13.30-15.00 arasında "Kıbrıs'ın Depremselliği ve Deprem Dirençli Kıbrıs", İTÜ İnşaat Fakültesi- Deprem Dirençli Yapılar Uzmanı Dr. Fatih Sütçü de saat 15.00-16.30 arasında "Yenilikçi Teknolojiler ile Binaların Deprem Dirençli Tasarımı" konusunda konuşma yapacak.

Söyleşi, soru-cevap ve kokteylin ardından sona erecek.