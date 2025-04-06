Beşiktaş, derbide Galatasaray’ın yenilmezlik serisine son verdi Beşiktaş, derbide Galatasaray’ın yenilmezlik serisine son verdi

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaştı. Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada kazanan Fenerbahçe, puan farkını 3'e indirdi. 

Trabzonspor maçın ilk yarısını 45+4. dakikada Draguş'un attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarı başında oyuna dahil olan Anderson Talisca maçın kaderini değiştirdi. 

İkinci yarıda daha etkili görüntü sergileyen Fenerbahçe maçı 4-1 kazandı. Gollerin üçü Anderson Talisca'dan, biri ise Skriniar'dan geldi. 

Bununla birlikte Galatasaray 71 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 68 puanla ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor ise 36 puanla 11. sırada kaldı