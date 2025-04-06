Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaştı. Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada kazanan Fenerbahçe, puan farkını 3'e indirdi.

Trabzonspor maçın ilk yarısını 45+4. dakikada Draguş'un attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarı başında oyuna dahil olan Anderson Talisca maçın kaderini değiştirdi.

İkinci yarıda daha etkili görüntü sergileyen Fenerbahçe maçı 4-1 kazandı. Gollerin üçü Anderson Talisca'dan, biri ise Skriniar'dan geldi.

Bununla birlikte Galatasaray 71 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 68 puanla ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor ise 36 puanla 11. sırada kaldı