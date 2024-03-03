Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-0'lık Galatasaray galibiyeti ile tamamlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü ilk dakikada Al-Musrati (k.k) kaydetti.

Galatasaray, mücadelenin 1. dakikası 29. saniyesinde rakibi karşısında öne geçerken, bu gol Beşiktaş - Galatasaray derbileri tarihinde kaydedilen en erken gol oldu.



Mücadelenin 90. dakikasında Beşiktaş, Omar Colley'in kırmızı kart görmesi sonrasında sahada 10 kişi kaldı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 75'e yükseltti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin iki puan önünde liderliğe ulaştı. Beşiktaş ise 46 puanda kaldı.