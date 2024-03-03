AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig'de günün maçları tamamlandı.
İşte sonuçlar:
AKSA Süper Lig
Yenicami – M. Karşıyaka: 0-3
Mağusa T. Gücü – C. B. Gençlik Gücü: 5-2
Doğan T. Birliği – Yeniboğaziçi: 2-4
A. Yeşilova – T. H. Dumlupınar: 3-1
Göçmenköy – Lefke: 1-1
Pera L. G. Birliği – Cihangir: 1-2
K. Kaymaklı – Çetinkaya: 2-0
Mesarya – Türk Ocağı: 3-1
AKSA Birinci LigGirne
Halk Evi – M. Değirmenlik: 0-1
Binatlı – M. Haciali Yılmazköy: 1-0
Mormenekşe – Düzkaya: 0-0
Gönyeli – Baf Ülkü Yurdu: 7-1
Lapta – Ozanköy: 2-2
Esentepe – Ünimar Maraş: 0-1
Yalova – Geçitkale: 4-2
Futbolda alınan sonuçlar
AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig'de günün maçları tamamlandı.
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