Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, çeşitli motosiklet, salon araç, çift kabin araçlar ve bir teknenin açık artırma usulüyle peşin para karşılığında satışa sunulacağını duyurdu.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, perşembe günü saat 10.00’da Haspolat Ambarları’nda yapılacak açık artırmada, çeşitli tip salon araç, çift kabin ve motosiklet satışı gerçekleştirilecek.

Cuma günü ise saat 10.00’da Girne Turizm Limanı “Yeni Liman” içinde, Delta Marina sahasında bulunan tekne açık artırmayla satılacak.

Açıklamada, ödemenin çekle yapılması halinde, çekin karşılığının bankadan tahsil edilmesinin ardından malın teslim edileceği kaydedildi. Daha fazla bilginin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden alınabileceği belirtildi.