Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) tarafından Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen “Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri” dün akşam Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Mavi Salon’da yapıldı.

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nden verilen bilgiye göre konsere, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman da katıldı.

Konseri, KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre ile birlikte izleyen Cumhurbaşkanı Erhürman ve eşi, gecenin sonunda sanatçılara çiçek takdim etti.

Tuğrul Enver Töre konser öncesinde yaptığı kısa açılış konuşmasında, Dünya Kadınlar Günü’nün anlam ve önemine vurgu yaparak, konserin tüm kadınlara, geleceğin mimarı olan kız çocuklarına ve onların umutlarına ithaf edildiğini belirtti.

Konser, BRT ekranlarından da canlı olarak yayınlandı.