Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Ozanköy’de Erdener Market önü olarak bilinen kavşakta yürütülen düzenleme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belediye ekiplerinin dün gece kavşakta yol boyama işlemlerini tamamladığını kaydeden Şenkul, trafik ışıklarının büyük ihtimalle bugün öğle saatlerinde devreye alınacağını belirtti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, yeni kurulan trafik ışıklarında yayalar için de sinyalizasyon bulunduğuna dikkat çeken Şenkul, bu sayede yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebileceğini ifade etti.

Trafik ışıklarının devreye girmesinin ardından araç sayımlarının yapılacağını belirten Şenkul, en doğru trafik akışını sağlamak amacıyla zamanlama ayarlarının bu verilere göre düzenleneceğini kaydetti.

-Sürücülere çağrı

Yolu kullanacak sürücülere de çağrıda bulunan Şenkul, bugün öğleden sonra itibarıyla yeni düzenlemeye dikkat etmeleri ve kurallara uyum göstermeleri gerektiğini ifade etti.

-“Asfalt tamamlandı, köprü ve çember çalışmaları sürüyor”

Belediyenin sorumluluğundaki bölümde temel asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirten Şenkul, yolun doğu başlangıç noktasında köprü ve çember yapımının sürdüğünü açıkladı.

Yol boyunca aydınlatma altyapısının yaklaşık yüzde 60’ının tamamlandığını ifade eden Şenkul, kaldırım çalışmalarına ise bu hafta içerisinde başlanacağını kaydetti. Şenkul, altyapı çalışmaları tamamlanan bölümlerde yolun bordürlerle ayrılmaya devam ettiğini belirtti.

-“Projenin nisan sonunda tamamlanması hedefleniyor”

Eylül ayında başlatılan projenin kaldırım ve aydınlatma çalışmaları da dahil olmak üzere nisan ayı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Şenkul, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sıradaki yeni projenin ise Doğanköy ile Eminağa arasındaki bağlantı hattı olacağını açıkladı.