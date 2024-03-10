Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Myrrha Trio iş birliğinde hazırlanan ve Telsim'in iletişim desteği sağladığı "Dünya Kadınlar Günü Konseri" Cumhurbakanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve eşi Emel Töre'nin yanısıra davetlilerin ve seyircilerin katılımıyla Lefkoşa’da Bedesten’de gerçekleştirildi.

Merkezden yapılan açıklamada, KKTCDOB Kurucu sanatçılarından Soprano Sermin Dikmen Töre'nin solistliğinde gerçekleşen ve KKTCCSO sanatçıları arasından Miray Çakır (Keman), Sinem Sadrazam (Viyola) ve Püren Eda Gözer'in (Viyolonsel) oluşturduğu Myrrha Trio yanı sıra Cansu Özcezarlı (Keman) ve Göksu Özcezarlı'nın (Viyola) da yer aldığı "Dünya Kadınlar Günü Konseri konseri"nin beğeni topladığı ifade edildi.