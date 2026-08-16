Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Yeniboğaziçi Pulya Festivali ve 6. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin ikinci günü; spor, kültür ve el emeğini bir araya getiren etkinliklerle devam etti.

Belediye’den verilen bilgiye göre, günün ilk etkinliği, Şampiyon Melekler’in anısını yaşatmak amacıyla Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı’nda düzenlenen 3. Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Turnuvası oldu.

Akşam programında ülkelerin geleneksel kostümleri tanıtıldı ve En İyi Kostüm Yarışması gerçekleştirildi. Program, Türkiye, İspanya, Moldova ve Kolombiya’dan katılımcıların yer aldığı Miss & Mr Festival ile Miss & Mr Yeniboğaziçi yarışmalarıyla devam etti.

Gecede, ayrıca, Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği tarafından “Genablaların Marifeti” defilesi gerçekleştirildi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Esen Beyköylü, katkılarından dolayı Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel’e plaket takdim etti.

Festival, konserler ve büyük etkinliklerle 21 Ağustos’a kadar devam edecek.