Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları (KTDT), Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği ile Devlet Tiyatroları’nın kurucularından Kemal Tunç, Üner Ulutuğ, Yücel Köseoğlu ve Biler Demircioğlu'nun aileleri arasında protokol imzalandı.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, protokolle Tunç, Ulutuğ, Köseoğlu ve Demircioğlu’nun kişisel arşivlerinin elektronik ortama aktarılmasını sağlanarak, bilimsel temeller ışığında araştırmacıların hizmetine sunulmasının amaçlanıyor.

İmza töreninde, KTDT Müdürü Nazım Ced, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Umure Örs, adı geçen kurucuların yakınları ve yetkililer hazır bulundu.

Nazım Ced, arşivlerini paylaşıma açan ailelere teşekkür ederek, böylesi bir çalışmayla kurumun hafızasının daha da güçlenerek sağlam temellere dayanacağını belirtti. Ced, kurumlarla sivil toplum örgütleri arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Milli Arşiv Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam da arşivlerin toplumların hafızalarının kayıt altına alınmasındaki önemine işaret ederek, “Biz kimiz" sorusunun cevabının arşivlerde olduğuna söyledi.

Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Umure Örs ise teknolojik değişimi yakalayamayan toplumların dünyayla buluşamadığına, bu yüzden dijitalleşmenin önemli olduğunu belirtti. Örs, 61. Kütüphane Haftası içerisinde böylesi bir iş birliğinin yapılmasının çok önemli olduğunu da söyledi.