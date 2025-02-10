Birleşmiş Milletler’in (BM) Siyasi ve Barış İnşa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu(CWBC) temsilcileriyle, ara bölgede bir araya geldi.

Ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de yer alan toplantıda DiCarlo, kadınların yeni bir çözüm sürecinde yer almasının gerektiğini belirtti.

Dicarlo, pek çok çözüm sürecinin sonucuna bakıldığında, kadınların yer aldığı süreçlerin çözümle sonuçlanma olasılığının daha yüksek olduğunun görüldüğünü kaydetti.

DiCarlo, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eski Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in üzerinde anlaştığını belirttiği, kadınların daha etkin rol almasını sağlayacak eylem planının da hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Rosemary DiCarlo, toplantının açılışında “Kadınların çözüm görüşmelerine katılımı başlıklı” bir konuşma yaptı.

DiCarlo açılış konuşmasında, uzlaşı süreçlerine bakıldığında, kadınların etkin şekilde yer aldığı çatışma önleme, arabuluculuk ve barış inşası görüşmelerinin, bir anlaşmayla sonuçlanma olasılığının çok daha yüksek olduğunun görülebildiğini kaydetti.

DiCarlo, Kıbrıs da dahil, BM’nin yer aldığı tüm barış ve çatışma önleme süreçlerinde, kadınların etkin katılımının sağlamanın önemli öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.

Pek çok kez kadınların barış süreçlerinde eşit ve etkin katılımının sağlanamadığını belirten DiCarlo, “Kilit aktörler bu konuda ya çok yavaş ya da çekingen davranıyor” dedi.

DiCarlo, bu konuda, Ekim 2023’te Genel Sekreter Guterres’in “Kadınların Barış Süreçlerine Kapsamlı, Eşit ve Etkin Katılımı için Ortak Taahhüt” girişimini başlattığını söyledi.

Kıbrıs’taki durumun da bu girişimler karşısında tepkisiz kalmadığını, umut verici gelişmeler de görüldüğünü kaydeden DiCarlo, bu güne kadar liderler ve müzakerecilerin erkek olmasına rağmen kadınların da son tur görüşmelerde bazı konularda kilit görevler üstlendiğini ifade etti.

Toplantıya katılan kadınların bazılarının liderlerin müzakere heyetlerinde, siyasi danışman, koordinatör, çalışma grup başkanı veya eş başkanları olarak kilit görevler yürüttüğünü ifade eden Dicarlo, “Yeni tur müzakerelerde (kadınlar) dahil edilmeye devam edilir ve daha da çok dahil edilirse, Kıbrıs barış süreci, Birleşmiş Milletler’in yer aldığı barış süreçleri arasında, en çok kadının kilit görevlerinde yer aldığı barış süreci olacak” dedi.

-Eylem planı hayata geçirilmeli

DiCarlo, 2022’de Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderin, kadınların uzlaşı süreçlerine tam ve etkin katılımını teşvik etmek için bir “eylem planı” üzerinde anlaşmasının önemli bir adım olduğunu da belirtti

Planının Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderin talimatıyla kurulan Cinsiyet Eşitliği Teknik Komite tarafından hazırlandığına işaret eden DiCarlo, “Şimdi yapılması gereken, Eylem Planını hayata geçirme ve Teknik Komitenin çalışmalarında yol almak” dedi.

Birleşmiş Milletlerin, her iki lideri de, Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm bulunması hedefiyle başlayacak bir uzlaşı sürecinde, kadın ve erkeklerin eşit bir şekilde çalışmasını sağlamaları için teşvik etmeye devam edeceğini söyleyen DiCarlo, Kıbrıs sorununda, resmi bir görüşmenin yer almadığı en uzun sürecin yaşandığına dikkat çekerek, “Her iki tarafın kabul edebileceği bir çıkış yolu bulunması için, liderleriniz sadece desteğinizi değil fikirlerinize ve gerçekleri söyleme kabiliyetinize ihtiyacı var” dedi.

DiCarlo açılış konuşmasının sonunda, bugün önlerinde, kadınların sesinin daha güçlü ve her alanda duyulması adına kilit fırsatlar bulunduğunu kaydetti.

DiCarlo, kadınların sesinin daha çok duyulabilmesi olası, yeni bir müzakere sürecine etkin katılımının nasıl sağlanabileceği konusunda katılımcıların görüşlerini dinlemek istediğini belirtti.

Görüşmeye Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart da yer aldı.

İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu'nun (CWBC) ana hedefleri arasında, Kıbrıs sorununa en erken sürede BM kararları çerçevesinde çözüm bulunması, kadınların da müzakerelerin her aşamasında masada yer alması ve iki tarafta da barış ve uzlaşı kültürünün daha da yaygınlaşması için kadının rolünün arttırılması bulunuyor.