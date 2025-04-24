Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de gruplar ve maç tarihleri belli oldu. 2024-2025 sezonunda 39 takım BTM 2.Lig'de mücadele ederken lig 17-18 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak. Ligde transfer ve tescil dönemi 21 Nisan - 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de bu sezon 6 grup bulunurken, 3 grup 6'lı, 3 grup ise 7'li takımlardan oluşacak.

Gruplar ve maç tarihleri şöyle;

1. GRUP

Akçay SK

Doğancı SK

Gayretköy GSK

Serhatköy SK

Yedidalga SK

Zümrütköy SK

2. GRUP

Akdeniz KSD

Atoll Kayalar SK

Bellapais Tatlısu HOSK

Çamlıbel SKD

Göksu SD

Sadrazam Kayalar SK

Ersalıcı Tepebaşı SK



3.GRUP

Balıkesir SK

Devcar Alayköy GSK

Dika SK

Gaziköy SK

Lefkoşa SKD

Pınarbaşı ÇSK

Yenikent Perçinci SK



4.GRUP

Akdoğan SK

Alaniçi YSK

Çayönü SK

Korkuteli GD

Mutluyaka HSK

Pergama SD

Yenişehir SK



5. GRUP

1461 İskele Trabzonspor

Boğaziçi SK

Civisil Ardahan SK

Gönendere ŞSKSK

Ötüken TKOSK

Serdarlı GB

6. GRUP

Büyükkonuk SD

Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK

Ergazi GSK

Kumyalı SK

Tatlısu Seracılar SK

Yarköy PGSK



7’Lİ GRUP TARİHLERİ

1.HAFTA: 17-18 MAYIS

2.HAFTA: 24-25 MAYIS

3.HAFTA: 27-28-29 MAYIS (HAFTA İÇİ)

4.HAFTA: 31 MAYIS – 1 HAZİRAN

5.HAFTA: 14-15 HAZİRAN

6.HAFTA: 17-18-19 HAZİRAN (HAFTA İÇİ)

7.HAFTA: 21-22 HAZİRAN

DEVRE ARASI - ARA TRANSFER (23-27 HAZİRAN 2025)

8.HAFTA: 28-29 HAZİRAN

9.HAFTA: 5-6 TEMMUZ

10.HAFTA: 8-9-10 TEMMUZ (HAFTA İÇİ)

11.HAFTA: 12-13 TEMMUZ

12.HAFTA: 19-20 TEMMUZ

13.HAFTA: 22-23-24 TEMMUZ (HAFTA İÇİ)

14.HAFTA: 26-27 TEMMUZ

6’LI GRUP TARİHLERİ

1.HAFTA: 17-18 MAYIS

2.HAFTA: 24-25 MAYIS

3.HAFTA: 31 MAYIS – 1 HAZİRAN

4.HAFTA: 14-15 HAZİRAN

5.HAFTA: 21-22 HAZİRAN

DEVRE ARASI - ARA TRANSFER (23-27 HAZİRAN 2025)

6.HAFTA: 28-29 HAZİRAN

7.HAFTA: 5-6 TEMMUZ

8.HAFTA: 12-13 TEMMUZ

9.HAFTA: 19-20 TEMMUZ

10.HAFTA: 26-27 TEMMUZ