Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de gruplar ve maç tarihleri belli oldu. 2024-2025 sezonunda 39 takım BTM 2.Lig'de mücadele ederken lig 17-18 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak. Ligde transfer ve tescil dönemi 21 Nisan - 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de bu sezon 6 grup bulunurken, 3 grup 6'lı, 3 grup ise 7'li takımlardan oluşacak.
Gruplar ve maç tarihleri şöyle;
1. GRUP
Akçay SK
Doğancı SK
Gayretköy GSK
Serhatköy SK
Yedidalga SK
Zümrütköy SK
2. GRUP
Akdeniz KSD
Atoll Kayalar SK
Bellapais Tatlısu HOSK
Çamlıbel SKD
Göksu SD
Sadrazam Kayalar SK
Ersalıcı Tepebaşı SK
3.GRUP
Balıkesir SK
Devcar Alayköy GSK
Dika SK
Gaziköy SK
Lefkoşa SKD
Pınarbaşı ÇSK
Yenikent Perçinci SK
4.GRUP
Akdoğan SK
Alaniçi YSK
Çayönü SK
Korkuteli GD
Mutluyaka HSK
Pergama SD
Yenişehir SK
5. GRUP
1461 İskele Trabzonspor
Boğaziçi SK
Civisil Ardahan SK
Gönendere ŞSKSK
Ötüken TKOSK
Serdarlı GB
6. GRUP
Büyükkonuk SD
Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK
Ergazi GSK
Kumyalı SK
Tatlısu Seracılar SK
Yarköy PGSK
7’Lİ GRUP TARİHLERİ
1.HAFTA: 17-18 MAYIS
2.HAFTA: 24-25 MAYIS
3.HAFTA: 27-28-29 MAYIS (HAFTA İÇİ)
4.HAFTA: 31 MAYIS – 1 HAZİRAN
5.HAFTA: 14-15 HAZİRAN
6.HAFTA: 17-18-19 HAZİRAN (HAFTA İÇİ)
7.HAFTA: 21-22 HAZİRAN
DEVRE ARASI - ARA TRANSFER (23-27 HAZİRAN 2025)
8.HAFTA: 28-29 HAZİRAN
9.HAFTA: 5-6 TEMMUZ
10.HAFTA: 8-9-10 TEMMUZ (HAFTA İÇİ)
11.HAFTA: 12-13 TEMMUZ
12.HAFTA: 19-20 TEMMUZ
13.HAFTA: 22-23-24 TEMMUZ (HAFTA İÇİ)
14.HAFTA: 26-27 TEMMUZ
6’LI GRUP TARİHLERİ
1.HAFTA: 17-18 MAYIS
2.HAFTA: 24-25 MAYIS
3.HAFTA: 31 MAYIS – 1 HAZİRAN
4.HAFTA: 14-15 HAZİRAN
5.HAFTA: 21-22 HAZİRAN
DEVRE ARASI - ARA TRANSFER (23-27 HAZİRAN 2025)
6.HAFTA: 28-29 HAZİRAN
7.HAFTA: 5-6 TEMMUZ
8.HAFTA: 12-13 TEMMUZ
9.HAFTA: 19-20 TEMMUZ
10.HAFTA: 26-27 TEMMUZ