StandUp Right/Dik Durmak İyidir Projesi kapsamında, ilkokul çağındaki çocukların ve özel gelişen bireylerin omurga sağlığını korumak için Lefke bölgesinde temel beden farkındalığı terapileri temelli omurga sağlığı eğitimleri tamamlandı.

Proje, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilirken, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından yürütülüyor.

Lefke İstiklal ve Yedidalga İlkokullarında düzenlenen eğitimlerde 178 öğrenciye koruyucu omurga sağlığı eğitimlerinin yanı sıra omurga sağlığı egzersiz eğitimleri de verildi.

“Dik Durmak İyidir” sloganı ile yola çıkan proje özellikle omurganın çocukluk yaşlarından yanlış kullanımından kaynaklı hastalıkların artışını raporlamak için eğitimlerin yanında ilkokullarda çocuklara postür taraması yapmaya devam ediyor.

Eğitim verilen 9 ilkokulda 9 ile 11 yaşları arasındaki toplam 243 çocuğa hem dijital araçlar kullanılarak postür taraması yapılıyor hem de demografik ve fiziksel aktivite kapasitelerine yönelik anket çalışmaları değerlendiriliyor.

Çalışmanın sonunda proje, omurga sağlığının günümüz şartlarında olumsuz etkilenmesinin nedenlerine ulaşmayı hedefliyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin çıktılarından olan bu araştırmaların verilerinin hesaplanması ile ilkokul çağı çocuklarında “omurga haritası” oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda çocukların omurga sağlığını olumsuz etkileyen fiziki, fizyolojik ve çevresel faktörlerin listeleneceği ayrıca önerilerinin yer alacağı rapor hazırlanacak.

“Bir sonraki eğitim Girne’de”

6 bölgenin 4’ünde tamamlanan eğitimlerin Girne bölgesiyle devam edecek. İlerleyen günlerde Güzelyurt ve Girne bölgelerinde de gerçekleştirilecek eğitimlerle proje kapsamında 3 bin ilkokul çağındaki çocuğa ve 200 özel gelişen bireye ulaşmak hedefleniyor.