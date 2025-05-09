Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, bugün saat 10.00’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Ali Pilli başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan 9 dilekçeyi görüşerek 7 dilekçeyi karara bağladı. Komitenin gündeminde yer alan diğer dilekçeler ise ilerleyen toplantılarında ele alınmaya devam edecek.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner ile UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Alişan Şan, Emrah Yeşilırmak ve Hasan Taçoy ile CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay katıldı.