Mesarya bölgesinde dün saat 14.30-15.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, Dilekkaya köyünde küçükbaş hayvancılık yapan Ahmet Biçercioğlu’na ait çiftlikte büyük çapta hasara yol açtı.

Şiddetli fırtına ve doğal afet nedeniyle çiftlikte ciddi zarar meydana gelirken, olay sırasında çalışanlar ve hayvanlar herhangi bir zarar görmedi.

Çiftlikte meydana gelen zarar ve hasarla ilgili Hayvancılık Dairesi Müdürü ile Tarım Sigortası Fonu Müdürü aranarak bilgi verildi.

Yapılan görüşmelerde, meydana gelen zarar ve ziyanın boyutunun belirlenmesi amacıyla çiftlikte yerinde inceleme ve tespit çalışması yapılacağı bildirildi.

Yetkililerin yapacağı incelemenin ardından çiftlikte meydana gelen hasarın boyutunun netlik kazanması bekleniyor.