Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Boğaz, Ağırdağ ve Dikmen ziyaretlerinin ardından yaptığı değerlendirmede, bölgede güçlü bir değişim iradesi bulunduğunu ve bu beklentinin saha temaslarında açıkça görüldüğünü belirtti.

Savaşan, yaptığı yazılı açıklamada, bölge halkının katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, vatandaşla sürekli iletişim kuran, sorunları dinleyen ve çözüm üreten bir belediye başkanı istediğini ifade ederek, bu beklentinin Dr. Mehmetali Tunçbilek’in anlayışıyla örtüştüğünü kaydetti.

Önceki belediye seçimlerinde başta UBP seçmeni olmak üzere bölge halkının sandıkta ortaya koyduğu değişim iradesinin önemli bir mesaj olduğunu belirten Savaşan, bu talebin bugün de güçlü şekilde sürdüğünü söyledi.

Tunçbilek’e gösterilen yoğun ilginin Dikmen’deki değişim arzusunun somut göstergesi olduğunu dile getiren Savaşan, “Tunçbilek’in bölgeyi yakından tanıması, halkla güçlü iletişimi ve katılımcı belediyecilik anlayışı Dikmen’in beklentileriyle örtüşüyor. Bölge halkının sözünün dinlendiği ve karar süreçlerine dahil edildiği bir yönetim istiyoruz.” dedi.

Dikmen’de sahada gördükleri en net mesajın değişim isteğinin artık ertelenemez bir noktaya ulaştığını belirten Savaşan, bu güçlü iradenin halkın kararlı duruşuyla sandıkta karşılık bulacağını ifade etti.

Savaşan, “Dr. Mehmetali Tunçbilek’in ortaya koyduğu vizyonun, Dikmen’de yeni bir başlangıca dönüşeceğine inanıyoruz.” dedi.