Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 2022 seçimlerinde kullanılan 14 bin karma oyun yüzde 41’inin geçersiz sayıldığını belirterek, karma oy uygulamasının seçmen açısından karmaşık olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda “karma oy” olarak bilinen uygulamaya ilişkin değişiklik önerisinin Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nden oy çokluğuyla geçtiğini açıkladı.

Önerinin Cumhuriyet Meclisi’nin ilk olağanüstü oturumunda gündeme gelebileceğini kaydeden Hasipoğlu, öneriyi 9 Mayıs 2023’te kendisinin sunduğunu belirtti.

Meclis’te temsil edilen ve edilmeyen siyasi partilerin katılımıyla dört komite toplantısı ve bir Genel Kurul görüşmesi gerçekleştirildiğini ifade eden Hasipoğlu, komite toplantılarının 14, 17 ve 20 Mart 2025 ile 30 Mayıs 2025 tarihlerinde yapıldığını anımsattı.

Hasipoğlu, CTP’nin daha önce karma oyun kaldırılması yönündeki görüşünü kendilerine bildirmesine rağmen öneriye ret oyu verdiğini söyledi.

Karma oyun çok sayıda geçersiz oya neden olduğunu ve parti siyasetini zayıflattığını ifade eden Hasipoğlu, mevcut parlamenter sistemde Meclis’te grubu bulunan parti sayısının fazla olmasının yasa çalışmalarına olumlu katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Seçmenlerin istedikleri partiye mühür vurduktan sonra tercihlerini de yapabileceklerini belirten Hasipoğlu, düzenlemenin hem milletvekilliği hem de belediye meclis üyelikleri için geçerli olacağını ifade etti.