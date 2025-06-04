KKTC Din Görevlileri Derneği, tüm halkın Kurban Bayramı'nı kutlayarak; bayramı sağlık, huzur ve afiyet içerisinde geçirmelerini diledi.

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, kurbanı, “Müslümanın Allah'a olan bağlılığını ve teslimiyetini en güzel şekilde ifade etme yolu” olarak niteledi.

“Kurban; maddi ve manevi anlamda yüce bir sorumluluktur. Eşimizle, komşumuzla, dostumuzla, akrabalarımızla aynı nimet etrafında buluşmaktır. Rabbimizin bize verdiği nimetleri paylaşma bilincini diri tutmaktır.” diyen İnik, bayramların sevinç ve neşe günleri olduğunu kaydetti. İnik, bayramda darda kalmış, mazlum ve yardıma muhtaç olan insanlara yardım eli uzatılmasını temenni etti.

İslamın temizlik dini olduğunu belirten İnik, “Her zaman ve her yerde temizlik kuralına riayet ettiğimiz gibi kurbanlarımızı da temiz ortamlarda keselim. Gerekli hijyen kurallarına uyup kurbanlarımızdan geriye kalan fazlalıkları çevreyi kirletmeden imha edip kesilen mekânı ilaçlayıp dezenfekte edelim.” dedi.

Arefe günü sabah namazıyla başlayan ve bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar süren teşrik tekbirlerinin unutulmaması gerektiğini söyleyen İnik, “Bu duygu ve düşünceler ile sağlık huzur ve afiyet içerisinde tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, barış ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini dilerim.” ifadelerini kullandı.