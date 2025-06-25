Din İşleri Başkanı Hakan Moral, halkın ve İslam aleminin hicri yeni yılını tebrik etti.

Din İşleri Başkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Moral, hicrî yılbaşının Müslümanlar için yeni bir yılın başlangıcı olduğunu kaydederek, “Peygamberimiz Muhammed’in (S.A.V.) Mekke'den Medine'ye hicret edişiyle başlayan ve Hz Ömer zamanında Hicri takvim başlangıcı olarak uygulanmaya başladığından bu güne kadar devam etmiştir ve edecektir. 29 Zilhicce 1446 bugün Çarşamba yıl sonu olurken, 1 Muharrem 1447 yarın Perşembe yeni bir Hicri yılın başlangıcı olur.” dedi.

Hicri takvimin sadece bir zaman değişimini değil inanç, sabır, azim ve direnişin zaman içindeki hatırasını da taşıdığını belirten Moral, “Bu yeni yılda, hicret ruhunu diri tutarak zorluklara karşı sabretmeyi, kötülüklerden uzak durmayı ve hayırda yarışmayı şiar edinmeyi temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.