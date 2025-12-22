Din İşleri Başkanı Hakan Moral ve Din Hizmetleri Müşaviri Dursun Ali Coşkun, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Din İşleri Başkanlığından verilen bilgiye göre, ziyarette, vatan uğruna can veren kahraman şehitler dualarla yad edildi, hayatta olan gazilere sağlık ve afiyet dilekleri iletildi.

Ziyarette, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve yönetimine çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, günün anısına hediye takdiminde bulunuldu.