Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Din İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Ünsal’ın mesajı şöyle:

“Bildiğimiz, bilmediğimiz, gördüğümüz, görmediğimiz bütün varlıkları, âlemleri yaratan Cenab-ı Allah'ın, biz kullarına zaman ve mekan üstü hitabı olan Kur'ân-ı Kerîm'in gönderildiği Kadir Gecesinin de içinde olduğu onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına kavuşmuş bulunmaktayız. 10 Mart Pazar akşamı ilk teravih namazımızı kılacak ve 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkmak suretiyle Ramazan orucumuzu başlatmış olacağız. Her zaman dilimi ayrı bir kazanç vesilesi olan bu mübarek ayda oruç ibadeti yanında bol bol Kur'ân-ı Kerîm okumalı, okunan mukabeleler takip edilmeli, yoksullar sevindirilmeli, muhtaç olan kimselere yardım etmeli, toplumsal kaynaşmaya vesile olan ve kardeşlik duygularını pekiştiren iftar sofralarına katılmalı, başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere bütün dünya mazlumları için dua etmelidir.

Bu vesile ile tüm halkımızın Ramazan ayını tebrik ediyor, salimen ve bol manevî kazançlarla bayrama ulaşabilmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.”