Din İşleri Başkanlığı, bir din görevlisinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ilgili açıklama yaparak, “Din hizmeti yürüten her görevlinin, toplumun tüm kesimlerine eşit, adaletli ve kapsayıcı bir anlayışla yaklaşmakla sorumlu olduğunu” hatırlattı.

Din İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bir din görevlimizin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar kamuoyunda tartışmalara neden olmuş ve toplumumuzda üzüntüye sebep olmuştur. Bu vesileyle Din İşleri Başkanlığı olarak bir hatırlatma yapmayı gerekli görmekteyiz.” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“İslam dini, sevgi, merhamet ve hikmet dini olup, insanları ötekileştiren ve kırıcı bir dili değil; barışı, kardeşliği ve hoşgörüyü teşvik eder. Müslümanın görevi, insanları incitmek değil; hakikati, güzelliği ve rahmeti en güzel üslupla anlatmaktır. Bu konuda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) hayatı ve örnekliği bizler için yol göstericidir.

Din hizmeti yürüten her görevlimiz, toplumun tüm kesimlerine eşit, adaletli ve kapsayıcı bir anlayışla yaklaşmakla sorumludur. İslam’da hiç kimsenin dini duyguları üzerinden yargılanması veya dışlanması kabul edilemez. Özellikle cenaze hizmetleri gibi ibadetler, kişisel kanaatlerle değil, dinimizin temel esasları doğrultusunda ve toplumun huzuru gözetilerek yerine getirilmelidir.”

Bu çerçevede, halkımızdan ricamız birlik ve beraberliğimize fayda sağlayacak seslere kulak vermesidir. Din İşleri Başkanlığı olarak, İslam’ın rahmet ve hikmet dolu çağrısını en güzel şekilde yaşatmaya ve toplumumuza sunmaya devam edeceğiz.”