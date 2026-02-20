Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Kıbrıs sorunu konusunda izlediği politikayı eleştirerek, “Kıbrıs Türkü’ne hem zaman hem de statü kaybettiriliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs meselesini kendi yetkisinde görmemesi gerektiğini, ülkede bir hükümet ve Dışişleri Bakanı olduğunu söyleyen Ertuğruloğlu “Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs konusunda izlediği politikaya inanmıyor, destek vermiyoruz… Bu sakıncalı ve yanlış bir politikadır… ” diye konuştu.

Kıbrıs Türkü'ne bile bile zarar vermek için politika yürütülmediğini ancak yapılanların yanlış olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, “Bizi adeta Rum’un kapısında yalvarıp yakaran aciz, çaresiz, bir toplum statüsüne indirgeme anlamına gelen politikalarda ısrar edilmesini kabul etmiyoruz” dedi.

Ertuğruloğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Kıbrıs konusunda izlediği politikayı eleştirdi.

Maksadının Cumhurbaşkanı’nı kötülemek olmadığını, Erhürman’a saygı duyduğunu belirten Tahsin Ertuğruloğlu, “Kıbrıs konusunda bu kadar yanlış bir politika izlenmesini hazmedemiyorum” dedi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türklerin geleceğini, refahını garanti altına alan bir ortaklık kurulmasının mümkün olmadığını, Rum tarafının oyunu açık oynadığını ancak Erhürman’ın bunu duymak, görmek istemediğini söyledi.

Kıbrıs sorunun Türk ulusunun davası olduğunu belirten Ertuğruloğlu, bu davanın savunulması ve şekillenmesinin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yapıldığını belirtti.

Ertuğruloğlu, Erhürman’ın “Türkiye ile istişare ediliyor” açıklamalarının da doğru olmadığını söyledi.

Romantik cümlelerle, toz pembe senaryolarla Kıbrıs Türkü’nün kandırılmak istendiğini de ifade eden Tahsin Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin statüsü sürdürüldüğü sürece kimsenin çözüm umudundan söz etmemesi gerektiğini belirtti.

Ertuğruloğlu, “Çözüm mevcut durumdur. Egemen eşit iki komşu devlettir” dedi.