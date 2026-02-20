KTAMS, pazartesi günü Telekomünikasyon Dairesi, Cumhuriyet Meclisi ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nda (BTHK) tam gün grev yapacağını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında, Fiber Optik Protokolüne karşı 23 Şubat Pazartesi günü Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm şubelerinde, Cumhuriyet Meclisi’nde ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nda, tam gün grev uygulayacaklarını bildirdi.

Bengihan, grev kapsamında çalışanlarla birlikte Cumhuriyet Meclisi önünde toplanılacağını kaydetti.