Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) Başkanı Hakan Üredi, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) nezdinde yapılan toplantıda verilen sözün tutulmasını, hazırlanan metnin eksiksiz biçimde tüm paydaşlarla paylaşılmasını ve Türk Telekom’un resmi tutumunun açıkça ortaya konulmasını talep etti.

Yazılı açıklama yapan Üredi, aksi halde TEL-SEN’in üyeleriyle birlikte demokratik ve meşru her türlü mücadele hakkını kararlılıkla kullanacağı uyarısında bulundu.

Üredi, 18 Şubat’ta BTHK nezdinde yapılan toplantıda sendikanın dile getirdiği tüm taleplerin kayıt altına alındığını, hazırlanan metnin aynı gün tüm taraflarla paylaşılacağının ifade edildiğini ancak aradan geçen süreye rağmen metnin kendilerine iletilmediğini söyledi.

Metnin Türk Telekom’a ulaştırılıp diğer paydaşlardan saklanmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Üredi, bu tutumun şeffaflığa ve müzakere ilkesine aykırı olduğunu savundu.

Üredi, TEL-SEN olarak taleplerinin arkasında olduklarını ve karşı tarafın hangi maddeleri kabul edip hangilerini reddettiğini bilmenin en doğal ve meşru hakları olduğunu ifade etti.

Meclis gündemine taşınması muhtemel kritik bir düzenlemenin, tarafların değerlendirme süreci tamamlanmadan ilerletilmesini “oldu-bitti dayatması” olarak niteleyen Üredi, bu yaklaşımı reddettiklerini söyledi.

Üredi, sektörün geleceğini ilgilendiren süreçte siyasi makamların sorumluluktan kaçamayacağını iddia ederek, “Belirsizlik, gecikme ve bilgi saklama; çalışanların ve kamunun iradesini yok saymaktır.” ifadelerini kullandı.