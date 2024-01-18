Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, Oda’nın ziyareti ve bu kapsamda ele alınan konularla ilgili yaptığı açıklamada, Ticaret Odası'nın ülke ekonomisi, iş hayatı ve ticaretin yönlendirilmesinde “kritik bir rol” oynadığını belirtti.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Ticaretin Odası'nın “ortak birçok iş alanı” olduğunu belirten Dinçyürek, beklentilerin masaya yatırıldığını, pratikte yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerini konuştuklarını, sorunların çözüm noktasında tam bir fikir birliği içerisinde olduklarını kaydetti.

Beklentiler doğrultusunda, mevcut uygulamalardan kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüşmeler yapıldığını belirten Dinçyürek, bu konularda yasal düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte Ticaret Odasıyla iş birliği içinde adım atacaklarını söyledi.

Kamu yararı ve kamu sağlığına odaklı bir bakanlık anlayışıyla çalışmaların hızla devam edeceğini ifade eden Dinçyürek, diyalog ile iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

KTTO Başkanı Deniz ise Bakan Dinçyürek'e kabul için teşekkürlerini iletti.