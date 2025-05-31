Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Genç Tv’nin 28’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dinçyürek, mesajında şunları kaydetti:

“Özel televizyon yayıncılığına kattığı çeşitlilik ve toplumun tüm kesimlerine hitap eden yayın anlayışıyla Genç TV, ülkemizin değerli yayın kurumlarının başında gelmektedir.

Kıbrıs Genç TV’nin 28. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutlar; bu vesileyle başta Sayın Ertan Birinci olmak üzere kanal yönetimi ve tüm çalışanlarını saygıyla selamlar, başarılarla dolu yayın hayatınızın devamını dilerim.”