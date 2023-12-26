Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Bölümüne 2 adet infüzyon pompası bağışında bulundu.

Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Başkanı Servet Akacan, kulübün faaliyetlerinden bahsederek etkinliklerden elde ettikleri gelirlerle bağışta bulunduklarını, sağlık alanında katkı yapmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Onkoloji Servisi Uzmanı Dr. Polat Olgun, bağış nedeniyle teşekkür ederek, sık sık kullandıkları infüzyon pompasının hastalara daha iyi tedavi vermek için kullandıkları bir cihaz olduğunu kaydetti.

Bakan Dinçyürek, Güzelyurt Lions Kulubü başkan ve yönetimine teşekkür ederek sivil toplum örgütlerinin özellikle sağlık sistemine ve onkoloji hastalarına fayda sağlayacak olan yardımların kendilerini her zaman mutlu ettiğini belirtti.

Bağışlanan cihazların maddi ve sağlık boyutları yanında toplumsal dayanışma anlamı taşıdığını belirten Dinçyürek, ayrıca onkoloji servisinde hizmet veren başta hekimler olmak üzere hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ettiğini, dünyanın her yerinde onkoloji bölümünün her anlamda ağır şartlarda hizmet veren bir bölüm olduğunu vurguladı.

Dinçyürek, yakın bir tarihte onkoloji bölümünü yeniden ziyaret ederek burada verilen sağlık hizmetlerinin nasıl daha iyi bir noktaya geleceği hususunda da ayrı bir toplantı yapacağını kaydetti.