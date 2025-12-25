Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban ile görüştü.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, afetlere hazırlık, kriz yönetimi ve kurumlar arası iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin gelecekte yoğun yağış ve sel risklerinden etkilenmemesi için yapısal tedbirlerin alınması da gündeme geldi.

Dinçyürek, Balaban’a yaptığı ziyaretteki konuşmasında, Sivil Savunma Teşkilatı’nın ülkede çok önemli bir misyona sahip olduğunu vurgulayarak, teşkilatın afetlere karşı toplumu hazırlama ve kriz anlarında aktif rol alma noktasında büyük bir sorumluluk üstlendiğini söyledi. Dinçyürek, teşkilatın bu sorumluluğun Hakan Balaban liderliğinde başarıyla yerine getirildiğini ifade etti.

Son dönemde yaşanan yoğun yağışların ardından Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin olası bir su baskınına uğramaması için ortak bir çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Dinçyürek, “Ortaya koyduğumuz yoğun çalışmayla süreci sorunsuz bir şekilde atlattık. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, toplumumuz için bir amiral gemisidir. Hizmetlerin kesintisiz devam etmesi hepimiz için büyük önem taşımaktadır” dedi.

Sivil Savunma Teşkilatı’nın ülkenin her noktasında verdiği hizmetler için teşekkür eden Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı ile Sivil Savunma’nın kriz yönetimlerinde paydaş olarak birlikte hareket ettiğini, bilgi birikimi ve imkânların bir araya getirilerek topluma daha iyi hizmet sunulduğunu belirtti. Dinçyürek, bu konuda gerekli çalışmaların bugünden itibaren hızlandırılacağını ve tüm tarafların sorumluluklarını yerine getirme konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlikte çalışmanın ülke için en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi. Balaban, tüm paydaşlarla iş birliği içinde hareket ettiklerini belirterek, “Sorunlar hayatın her döneminde var olacak. Önemli olan hazırlıklı olmak ve birlikte hareket etmektir. Sağlık Bakanlığı ile iş birliğinden son derece mutluyuz” dedi.

Balaban, ziyaret dolayısıyla Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’e teşekkür etti.