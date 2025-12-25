Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Çocuk Fitness Milli Takımı, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Uluslararası Avrupa Fitness ve Dans Şampiyonası’nda büyük başarıya imza attı. Avrupa’nın farklı ülkelerinden 1670 sporcunun katıldığı organizasyonda, 13 sporcudan oluşan KKTC Milli Takımı ülkemizi temsil etti.

Milli sporcular şampiyonada 6 Avrupa şampiyonluğu kazanarak dikkat çekti. Neva Üner fitness dans, Adel Öznesil acro-fitness, Era Saydam fitness dans, Nazemin Dayı acro-fitness, Aren Çerkez hip-hop fitness ve Yasmin Racıoğlu ise senior fitkid kategorilerinde Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonada ayrıca Nira Boran ikincilik, Selin Borhan ve Cemile Özsezer üçüncülük, Beren Cesur dördüncülük, Oya Ozakan beşincilik, Delfin Üner altıncılık ve Demir Durmazer sekizincilik elde etti. Federasyon Asbaşkanı ve uluslararası hakem Neval Çelebioğlu Akgürgen de organizasyonda hakem olarak görev alarak KKTC’yi başarıyla temsil etti.