Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek,Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (TSHD) bünyesinde diyetisyenlere yönelik kadro düzenlemesi yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Dinçyürek, mesleğin kamu alanında daha yaygın ve etkin hizmet sunabilmesi için atılması gereken adımları değerlendirdiklerini de belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği heyetini kabul etti. Görüşmede diyetisyenlik mesleğinin mevcut durumu ve geleceği ele alındı.

Toplantıda konuşan Dinçyürek, diyetisyenlik mesleğiyle ilgili sorunların ve yasal eksikliklerin detaylı şekilde ele alındığını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi gündemine gelecek Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’na değinen Dinçyürek, yasanın görüşülmesi sırasında sunulacak değişiklik önergesiyle TSHD bünyesinde diyetisyenik kadrolarının tanımlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Dinçyürek, söz konusu düzenlemeyle diyetisyenlik hizmetlerinin yasal altyapısının güçlendirilmesi ve mesleğin önünün açılmasının amaçlandığını vurguladı.

- “Diyetisyenlik koruyucu sağlık hizmetlerinde ve tedavi sürecinde önemli”

Diyetisyenlik mesleğinin koruyucu sağlık hizmetlerinde ve hastaların tedavi sürecinde önemli bir rolü olduğunu belirten Dinçyürek, bu alanda yetişmiş insan kaynağının devlet kadrolarında istihdam edilmesinin önemine dikkat çekti.

Dinçyürek, özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev alacak diyetisyenlerin, sağlık merkezlerinde sunulacak hizmetlerle merkez hastanelere duyulan ihtiyacı azaltarak, halkın hem koruyucu hem de tedavi edici hizmetlerden daha etkin şekilde faydalanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yapılacak düzenlemelerin hem meslek hem de toplum açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Dinçyürek, “Bu düzenlemelerin topluma önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Umarım birlikte başaracağız” dedi.

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Hidayet Ağören ise, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplantıdan olumlu sonuçlarla ve güzel haberlerle ayrıldıklarını söyledi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası kapsamında diyetisyenlerin halkın her kesimine hizmet verecek olmasının son derece önemli olduğunu belirten Ağören, mesleğin özellikle koruyucu sağlık hizmetleri açısından kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Hastanelerin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Ağören, sağlık merkezlerinde de diyetisyenlerin görev alması gerektiğine dikkat çekti.

Obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sorunların erken dönemde önlenmesinin hem toplum sağlığı hem de sağlık ekonomisi açısından büyük kazanç sağlayacağını belirten Ağören, “Bugün yapacağımız bu yatırım gelecekte ekonomik olarak toplumumuza ciddi anlamda kar sağlayacaktır” dedi.

Ağören, desteklerinden dolayı Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ederek, çalışmaların başarıyla sonuçlanacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.