Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İtalya’da düzenlenen Conifa Euro 2026 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda birini olan KKTC Futbol Milli Takımı’nı tebrik etti.

Dinçyürek, tebrik mesajında, büyük mücadele ve özveriyle elde edilen başarının Kıbrıs Türk halkını sevince boğduğunu vurguladı.

Azim, disiplin ve takım ruhuyla önemli bir başarıya imza atıldığını, milli takımın şampiyonluğunun genç sporcular için de ilham verici olduğunu kaydeden Hakan Dinçyürek, “Ülkemizi başarıyla temsil ederek bizlere bu gururu yaşatan tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.