Kıbrıs Vakıflar İdaresi, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen, “Dini Yapıların Korunması ve Restorasyonunda Sürdürülebilir Yaklaşımlar” sempozyumu Kıbrıs Vakıflar İdaresi ev sahipliğinde yapıldı.

Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay sempozyumun açılışında “Dini Yapıların Restorasyonu ve Korunması” başlıklı konuşma yaptı. Sempozyumun devamında Kıbrıs’taki dini yapıların korunması üzerine sunumlar düzenlendi.

İlk oturumda Ali Tuncay, “Kültürel Miras Teknik Komitesi Projelerinde Sürdürülebilir Yaklaşımlar” konusunu ele alırken, Doç. Dr. Arzu Alibaba, “KKTC Hukukunda Kültür Varlıklarının Korunması” hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Asu Tozan ise, “Kıbrıs’taki Dini Yapıların Mimari Okuması” başlıklı sunum yaptı.

Doç. Dr. Ege Uluca Tümer, “DAÜ Koruma ve Yüksek Lisans Programının Kuzey Kıbrıs’ın Koruma Geleceğinde Üstlendiği Rol”, Yard. Doç. Dr. Öznem Şahali, “Depremle Yüzleşen Yığma Yapılar: Mimari ve Toplumsal Sorumluluk”, Doç. Dr. Hacer Başarır Dindiç ise, “Kültürel Sürdürülebilirlik için Bir Araç Olarak Yeniden İşlevlendirme” konularında sunum yaptı.

Prof. Dr. Gianmarco De Felice, “Kiliselerin Deprem Değerlendirmesi ve Güçlendirilmesi: Genel Bir Bakış”, Prof. Dr. Mustafa Özder Erdik ise “Ayasofya’nın Deprem Performansı” hakkında konuştu.

Sempozyumun ikinci oturumunda, “Koruma Uygulamaları: Lefkoşa Selimiye Cami Örneği” başlığı altında, Prof. Dr. Alper İlki, Doç. Dr. Ayşe Esin Kuleli ve Prof. Dr. Bekir Eskici, Selimiye Cami’nin restorasyon sürecine dair bilgiler paylaştı.

“Tarihi Yapıların Dayanıklılığı ve Deprem” konulu oturumda ise, Prof. Dr. Hatice Pamir ve Doç. Dr. Mert Nezih Rifaioğlu, Antakya örneği üzerinden tarihi yapıların dayanıklılığına dair değerlendirmelerde bulundu.

Sempozyumun sonunda, “Lefkoşa Selimiye Cami Restorasyon Süreci Deneyimi Üzerine” panel düzenlendi. Panelde, TC Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkan Şengül Koncagül, Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Esin Serttaş Yaren, İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Uzun ve Restoratör Soner Uğurlu katılımcılara deneyimlerini aktardı.

Sempozyumda ayrıca, Selimiye Cami’nin restorasyon sürecini anlatan bir fotoğraf sergisi ve gala yemeği de düzenlendi.

Sempozyumda sunulan bildirilerin derlenmesiyle bir kitapçık hazırlanması planlanıyor. Kitapçığın, Kıbrıs’taki dini yapıların korunması hakkındaki bilgilerin ve deneyimlerin daha geniş bir kitleye ulaşması sağlanarak, literatüre önemli bir katkı sunması hedefleniyor.