Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, deniz güvenliğinin kalıcı bir devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Akpınar, yazılı açıklamasında, Girne-Taşucu hattında yaşanan gemi faciasının bir uyarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Bundan sonra aynı ölçüde şansa güvenme hakkımız yok" dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın yüzlerce kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu belirten Akpınar, toplumun denizlerin derinlik yapısı, akıntıları ve meteorolojik özellikleri, biyolojik çeşitlilik, deniz ulaşımındaki tehlikeler ve arama kurtarma kapasitesi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını savundu.

"AYRINTILI BATİMETRİK HARİTALAR HAZIRLANMALI"

Akpınar, Kuzey Kıbrıs kıyıları ve deniz yetki alanlarına ilişkin ayrıntılı batimetrik haritaların hazırlanarak erişilebilir hale getirilmesini önerdi.

Deniz ambulansı, hızlı müdahale ve arama kurtarma gemileri ile insansız hava ve deniz araçlarından oluşan sürekli bir müdahale sistemi kurulması gerektiğini de belirten Akpınar, derin deniz aramalarında kullanılabilecek sonar, ROV ve robotik sistemler için Türkiye ile müşterek kapasite oluşturulması çağrısında bulundu.

Akpınar ayrıca limanlardaki denetimlerin, yolcu manifestolarının, gemi yeterliliğinin ve mürettebat eğitiminin dijital ve bağımsız biçimde izlenmesini; okullardan başlayarak yüzme, ilk yardım, deniz güvenliği ve deniz ekolojisi eğitimlerinin yaygınlaştırılmasını önerdi.