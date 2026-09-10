CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, “Sahte Diploma” davasında devam eden duruşmalar ve gündeme gelen iddiaların, 'yıllardır ülkenin üzerine çöken yönetim anlayışının yarattığı çürümeyi' bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Mehmet Kale Kişi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede yaşanan sorunlara dikkat çekerek, “Bu ülke yeniden ayağa kalkacak. Bu karanlık dağılacak, bu kâbus bitecek” ifadelerini kullandı.

“Sahte Diploma” davasında devam eden duruşmalar ve gündeme gelen iddiaların, ülkedeki yönetim anlayışının yarattığı çürümeyi ortaya koyduğunu belirten Kale Kişi, sahte diplomalardan yurttaşlık pazarlıklarına, Merkezi Cezaevi’ndeki skandal tahliyelerden kamu kaynaklarının hoyratça kullanımına kadar birçok alanda aynı anlayışla karşılaşıldığını söyledi.

Kişi, söz konusu anlayışı “kuralsızlık, iş bilmezlik, denetimsizlik ve kayırmacılık” ifadeleriyle tanımladı.

“Şimdi dokunulmazlıkların arkasına sığınıyorlar” diyen Kişi, seçim dönemine işaret ederek, “Çok değil, sandık önümüze geldiğinde halkımız cezayı sandıkta kesecek. Bazılarının üzerindeki dokunulmazlık zırhı o gün olmayacak” ifadelerini kullandı.

Hesap soracaklarını belirten Kale Kişi, hukukun üstün olduğu ve herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir düzen kuracaklarını kaydetti.

Kişi, sorumluluklarının yalnızca hesap sormakla sınırlı olmadığını belirterek, ülkenin yeniden kurulması gerektiğini ifade etti. Bozulanı düzelteceklerini, çürüyeni temizleyeceklerini ve kurumları yeniden işler hale getireceklerini belirten Kişi, devlete güveni, siyasete itibarı ve kamu yönetiminde liyakati yeniden kazandıracaklarını söyledi.

Ekonomiyi yeniden üreten ve insanların geleceğe güvenle baktığı bir ülke yaratacaklarını ifade eden Kişi, paylaşımını ülkenin yeniden ayağa kaldırılacağı mesajıyla tamamladı.