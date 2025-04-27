Gazimağusa’da gece yarısından sonra meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Devlet Hastanesi'nin çevre duvarına çarptı. Kazada, iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde saat 01.30 sıralarında Uğur Berkay Yuvanaydın (E-29), yönetimindeki EM 070 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Gazimağusa Devlet Hastanesi yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkıp kontrolsüzce savrularak, Devlet Hastanesi'ne ait çevre duvarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Berkan Yuvanaydın (E-24), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Uğur Berkay Yuvanaydın, acil serviste müşahede altına alınırken, Berkan Yuvanaydın ise boyun kırığı teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilip, triaj yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-Anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermenden yola çıktı: 1 yaralı

Girne’de dün saat 18.00 sıralarında, Metin Ayhan Aşır (E-32), yönetimindeki PA 871 plakalı salon araç ile Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletmenin park alanı içerisinden, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden yola çıktı.

Aşır’ın aracıyla, Efehan Kaan Kamil Baybağan (E-23) yönetimindeki, 07 CAP 194 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol kolunda kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.