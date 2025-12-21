Dış Basın Birliği, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ile Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde ilki düzenlenen “Kapadokya Değer Ödülleri” töreninde temsil edildi.

Nevşehir’de düzenlenen törende, “Kapadokya’nın Tanıtımına Uluslararası Katkı Sunanlara" ödülleri verildi. Etkinlikte, Dış Basın Birliği’ni Yönetim Kurulu üyesi Züleyha Karaman temsil etti.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, katılımından dolayı Dış Basın Birliği’ne teşekkür ederek, “Dostlarımızla bir arada olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.