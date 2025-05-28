Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu, Kıbrıs Genç Tv'nin yeni yaşını kutladı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk basınının öncü kuruluşlarından biri olan Kıbrıs Genç TV’nin 28. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Kurulduğu günden bu yana tarafsız habercilik anlayışı, topluma kattığı değer ve medya alanındaki yenilikçi yaklaşımıyla önemli bir görev üstlenen Kıbrıs Genç TV, demokratik toplum yapısının güçlenmesine de önemli katkılar sunmuştur.

Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu olarak, böylesi köklü ve etkili bir yayın kuruluşunun 28 yıllık başarı dolu geçmişini takdirle karşılıyor, başta yönetim kadrosu olmak üzere tüm çalışanlarını tebrik ediyor, yayın hayatlarında nice başarılı yıllar diliyoruz."