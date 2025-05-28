Romanya’nın Gaeşti kentinde bulunan Şcoala Gimnaziala Radu cel Mare Ortaokulu ile Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) arasında yürütülen Erasmus Okul Öğrencilerinin Öğrenci Değişim Faaliyetleri kapsamında, proje koordinatörleri ve öğrenciler, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Manik ile bir araya gelen katılımcılar, Gazimağusa’nın tarihi dokusu, kültürel mirası ve sosyokültürel yapısı hakkında bilgi aldı.

Asbaşkan Manik, kentin çok katmanlı tarihine ve kültürel zenginliğine dikkat çekerek, öğrenciler arası bu tür etkileşimlerin önemine vurgu yaptı.

Proje koordinatörleri GMTMK Biyoloji öğretmeni Filiz Aşan ve Radu cel Mare Ortaokulu öğretmeni Andra Oneci, projenin temel amacının ülkeler arası kültürel kaynaşmayı sağlamak ve akran zorbalığına dikkat çekerek bu sorunun önlenmesine yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

Ziyaretin, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki okullar kapsamında yürütülen ilk Erasmus Projesi olması bakımından da önem taşıdığı kaydedildi.

Proje sayesinde hem Gazimağusa’nın uluslararası platformda tanıtılması hem de öğrencilerin kendilerini farklı kültürler içinde ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ziyarette desteklerinden dolayı Gazimağusa Türk Maarif Koleji Müdürü Mehmet Erim’e de teşekkür edildi.