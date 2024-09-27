Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 19-23 Eylül 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Recep Arkol (Çetinkaya TSK)

1 Maç Ercan Samancıoğlu (Mesarya SK)

1 Maç Hüseyin Deynekli (Miracle Değirmenlik SK)

3 Maç Nfanly Sylla (Yenicami AK)

1 Maç Murat Can Kotar (Doğan Türk Birliği)

1 Maç Can Babahan (Miracle Değirmenlik SK)

1 Maç Bavver Dağ (Northernland Dipkarpaz SK)

1 Maç Oğuzhan Demir (Düzkaya KOSK)

1 Maç Mertcan Önder (Maraş GSK)

2 Maç Rojhat Güner (Northernland Dipkarpaz SK)

3 Maç Selami Barış Güney (Northernland Dipkarpaz SK)

1 Maç Burak Çakmak (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç İbrahim Halil Gülen (DÜzkaya KOSK)

1 Maç Hüsnü Minalay (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç Selkan Akbelli (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Necati Çoban (Düzkaya KOSK)

1 Maç Tevfik Babahan (Miracle Değirmenlik SK)

1 Maç

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 22.09.2024 tarihinde Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan Esentepe KKSK – Gönyeli SK AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 1.hafta müsabakasının bitimine müteakip orta hakemin üzerine koşarak kişilik haklarına saldırı ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği raporlardan tespit edilen Gönyeli SK’nın 1909 lisans numaralı yöneticisi Biray Deliceırmak’a, DT 41(1)’in ihlalinden dolayı 41 (1) (b) uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.