KTOEÖS ve KTÖS’ün disiplin tüzüğüne karşı Anayasa Mahkemesi’nde açtığı davada karar süresiz ertelendi. Avukat Öncel Polili, mahkemenin tüm tarafları dinlediğini ve kararın okullar açılmadan önce açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), disiplin tüzüğünde yapılan değişikliğe karşı Anayasa Mahkemesi’nde açtıkları davanın kararının süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

Basına açıklamalarda bulunan Avukat Öncel Polili, duruşmada tüm tarafların argümanlarının dinlendiğini ve mahkeme kararının beklendiğini söyledi.

Kararın süresiz ertelendiğini yineleyen Polili, kararın okullar açılmadan önce açıklanacağını düşündüklerini ifade etti.