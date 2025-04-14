Disiplin tüzüğü değişikliğiyle okullarda başörtüsü kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme getirmesine karşı eylemler başlatan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), çok sayıda örgüt ve siyasi parti Meclis önünde eylem ateşi yaktı.

Eylemde, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen Disiplin Tüzüğü geri çekilene kadar eylem ateşinin yanacağı vurgulandı.

Eylemde yapılan konuşmalarda, “Geçit yok ! Boyun eğmeyeceğiz, susmayacağız. Tüzük geri alınana kadar bu ateş yanacak. Ya tüzük ya onlar gidecek” ifadeleri kullanıldı.

Eylemde, “Hükümet istifa”, “Birlik mücadele dayanışma”, “Direne direne kazanacağız” da sloganları atıldı.

-Eylem: “Her gün mücadele ateşi yanacak”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem konuşmasında, bugünden itibaren 28 Nisan’a kadar her gün mücadele ateşinin yanacağını söyledi.

Halkın iradesine rağmen, “gericilik” anlamına gelen tüzüğün geçirildiğini ve geri çekilene kadar bu ateşin yanacağını ifade eden Eylem, ülkede yaratıldığını savunduğu çatışma ortamı giderilene kadar da eylemin süreceğini, halk ile birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

-Maviş: “Özür dileyeceksiniz”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, eyleme katılan herkese teşekkür ederek, ülkedeki sorunlardan yorulduklarını ve “bu sorunları çıkaranları” eve göndermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Maviş, ülkedeki kutuplaşmaya işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının kendi vatanını koruduğunu, kimsenin Kıbrıs Türk halkını bu topraklardan kovamayacağını vurguladı. Maviş, “YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın toplumdan özür dileyecek” dedi.

Arıklı’ya eleştirilerde bulunan, Maviş, “Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda var olduğunu, var olmaya devam edeceğini, Atatürkçülükten laiklikten vazgeçmeyeceklerini” belirtti.

-Bıçaklı: “Halka rağmen her istediğinizi yapamazsınız”

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da, ülkesi, gençliği, geleceği için gaile çekip eyleme destek veren herkese teşekkür ederek, hükümete eleştirilerde bulundu.

Bıçaklı, ülkede özgürlükler bulunduğunu ancak bu özgürlüklerin de bir sınırı olduğunu, halka rağmen her istenilenin yapılamayacağını ifade ederek, “Yapamayacaksınız” dedi.

Bu topraklara sahip çıkmak için her evden şehit verildiğine dikkat çeken Bıçaklı, Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda varoluş mücadelesi verirken, o tarihte doğmayanların bugün Kıbrıs Türk halkını Rum tarafına gönderdiğini ifade etti. Bıçaklı, “Kimsiniz siz” dedi.

Bıçaklı, göreve halkını dinlemeyen ve duymayanların değil, halkını duyanların geleceğini ifade ederek, “Bu tüzük geri çekilene kadar bu eylemler devam edecek. Yasak koysan da eylem devam edecek bunu öyle bilin. Ya bu tüzük ya siz gideceksiniz, hodri meydan” dedi.

-Atan: “Ülke sahipsiz değil”

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da vatanını seven ve eyleme katılan herkese teşekkür ederek, ülkenin sahipsiz olmadığını, isteyenin ülkeden gidebileceğini, ancak kimsenin bölücülük ayrımcılık yapamayacağını söyledi.

Atan, “Erhan Arıklı koltuktan kalkana kadar özür dileyene kadar iki ellerinin yakasında olacağını” söyledi. Arıklı’ya istifa çağrısında bulunan Atan, hükümetin ülkeyi talimatla yönettiğini ileri sürdü ve “Hükümeti sağduyuya davet ediyoruz” dedi.

-Erhürman: “Ülkede kardeşliği bölemeyeceksiniz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, adanın bölünmek istendiğini, ancak bölünmenin kendi içlerinde olduğunu kaydetti. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının hep var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini söyledi.

Ülkesinin, gençlerin gailesini çekenlerin eylemde olduğunu ifade eden Erhürman, halkın, doğum yerine göre ikiye bölünmek istendiğini, ancak herkesin kardeşçe yaşayarak, çocuklarının gailesinde olduğunu vurguladı.

Erhürman, KKTC’de bir halk olduğunu, bu halkın toprakları için mücadele verdiğini, kendi kararı, tarihi, inancı olduğunu vurguladı.

Kimsenin bu halka dayatma yapamayacağını ifade eden Erhürman, halka hitaben; “Bilin ki bu son nokta olmayacak, başka yerlerden de bölme çabası olacak, onlar bölmeye çalışacaklar biz birleştireceğiz, kardeşliğe zarar vermelerine izin vermeyeceğiz” dedi.

-Çeler: “Hiç bir dönem vatan bayrak ve dinimizden vazgeçmedik”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de, Kıbrıs Türk halkının hiç bir dönem ne vatanından ne bayrağından ne dininden ne de kültüründen vazgeçtiğini ve vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Bu topraklardan da asla vazgeçmeyeceklerini ifade eden Çeler, istemeyen, uyum sağlayamayanın ülkeden gidebileceğini, ancak kimsenin kendilerini bu topraklarda ötekileştiremeyeceğini söyledi.

Çeler, “Bizim imanımız onların imanına bin basar” dedi ve “Ya bu tüzük ya bunlar gidecek” ifadelerini kullandı.

-Ersoy: “Geçit yok!”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy da, “Kardeşliğin kırılmasına, gericiliğe, dayatmaya geçit yok” dedi. Ersoy, önce eğitim sonra yaşam biçimi ve tüm haklara müdahale edileceğini ileri sürerek buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

-Harmancı: “Bu topluma hesap vereceksiniz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da, kolay bir yolda olmadıklarını, ancak Kıbrıs Türk halkının varlığını, kişiliğini koruyacağını, yapılanlardan hesap soracağını, bu topluma hesap verileceğini söyledi.

Harmancı, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumaya devam edeceğini ifade ederek, “Her şey çok güzel olacak” dedi.

BKP, YKP ve Halkın Partisi ile birlikte 55 örgütün destek verdiği belirtilen eylemde, tüzüğün geri çekilmesi için imza ve destek kampanyası da başlatıldı.

Konuşmaların ardından eylem ateşi yakıldı.